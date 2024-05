ingezonden mededeling

Lees dit voor je een motorverzekering afsluit

ma 27 mei 2024, 19:05

De zomer begint langzaam maar zeker dichterbij te komen. De dagen worden steeds iets langer en de temperaturen steeds iets hoger. Inmiddels is het motorseizoen dan ook zeker weten geopend. Ben je van plan om een (nieuwe) motorverzekering af te sluiten?

Dan zijn er een paar dingen waar je op moet letten. In dit artikel helpen we je op weg. Lees dus snel verder!

Drie verschillende dekkingsniveaus

Laten we beginnen bij het begin: de basisdekking. Bij een verzekering motor heb je, net als bij een autoverzekering, de keuze uit drie verschillende basisdekkingen. Hieronder lichten we ze snel en simpel toe.

? WA: Dit is de eenvoudigste dekking die je kunt kiezen voor je motor. Hiermee ben je alleen gedekt voor schade die je met je motor aanricht aan anderen of aan de spullen van anderen. Je bent verplicht om tenminste deze dekking te kiezen, anders mag je niet de openbare weg op. Over het algemeen wordt deze dekking gekozen voor motoren die wat ouder en minder waard zijn.

? WA + beperkt casco: Deze dekking is al wat uitgebreider dan WA. Hiermee zijn ook bepaalde vormen van schade aan je eigen motor gedekt. Denk bijvoorbeeld aan schade door storm, brand of diefstal. Het heeft eigenlijk alleen zin om deze dekking te kiezen als je motor wat jonger is.

? WA + volledig casco: Dit is de meest uitgebreide dekking die je kunt kiezen. Hij wordt ook wel de all risk motorverzekering genoemd. Met deze polis kun je ook een vergoeding krijgen voor schade aan je eigen motor die is ontstaan bij een botsing waarvoor je zelf verantwoordelijk was.

Aanvullende dekkingen

Naast de basisdekking kun je kiezen uit verschillende aanvullende dekkingen. Hiermee kun je de dekking van je verzekering uitbreiden, waardoor je vaker kunt rekenen op een vergoeding van je verzekeraar. Een aanvullend pakket dat vaak gekozen wordt, is de no-claim garantie. Hiermee kun je een keer per jaar schade claimen, zonder je hierdoor schadevrije jaren verliest. Je premie schiet dan dus niet gelijk omhoog als je een keertje schade claimt bij je verzekeraar.

Winterstop

Wat een motorverzekering vrij uniek maakt, is de optie om een winterstop in te bouwen. Motorrijden in de winter is een stuk minder plezierig vanwege de kou. Bovendien kunnen de wegen glad zijn in de winter, wat op een motor erg gevaarlijk is. De kans is dus groot dat je motor in de wintermaanden de garage niet verlaat. Om die reden kun je ervoor kiezen om je motorverzekering voor een aantal maanden per jaar stop te zetten. Je betaalt in die maanden dus geen premie. Tegelijkertijd mag je in de maanden natuurlijk niet de weg op, want onverzekerd rijden op de openbare weg is streng verboden.