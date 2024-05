Wandeltheater in Nieuwpoort: ‘Het wel ende wee van een fort’

1 uur geleden

Nieuws 173 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NIEUWPOORT • Tientallen toneelspelers nemen het publiek met wandeltheater mee in de geschiedenis van Nieuwpoort.

Vrijdag 31 mei (18.30-22.30 uur) en 1 juni (13.00-17.00 uur en 18.30-22.30 uur) geven tijdens ‘Nieuwpoort, het wel ende wee van een fort’ meer dan honderd acteurs zes korte zelfstandige voorstellingen.

In de online voorverkoop kosten de kaarten 10 euro. Reserveren kan via de site nieuwpoort700plus.nl. Het is ook mogelijk om kaarten te kopen bij Stadsboerderij Vredebest op de dagen van de uitvoering. Dan is de prijs 12,50 euro.