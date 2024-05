Nieuw-Lekkerlandse Dorpskerk opent de deuren in de zomer

NIEUW-LEKKERLAND • De Dorpskerk in Nieuw-Lekkerland opent deze zomerperiode ook haar deuren op zaterdagmorgen.

“Voor wie doen we dit?”, zegt Annemarie Oskamp, lid van de evangelisatiecommissie: “Voor iedereen! Voor Lekkerlanders, voor mensen uit de omgeving, maar ook voor toeristen.”

Vrijwilligers als Kees en Alie Koorneef ontvangen de bezoekers, met thee en koffie. En met een praatje, als daar behoefte aan is. Zij vertellen hen graag over de historie van het kerkgebouw en het geloof van de Hervormde gemeente, die al ruim 400 jaar samenkomt.

Om even stil te zijn

“Waarom de mensen vorig jaar langs kwamen? Voor een gesprek, of om juist even stil te zijn, uit nieuwsgierigheid, of om even uit te rusten en na te denken of te bidden, voor toiletbezoek of om wat te drinken. Het werd gewaardeerd en leverde mooie gesprekken op.”

De Dorpskerk staat aan aan de Lekdijk 118 in Nieuw-Lekkerland. De deuren staan elke zaterdagochtend van 10:00-12:00 open voor iedereen.