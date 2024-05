Stijn Philips opent wisselexpositie ‘Natuurlijk, de WAARD!’ in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Natuurfilmer Stijn Philips opende zaterdag onder grote belangstelling in Museum Nieuwpoort de nieuwe wisselexpositie ‘Natuurlijk, de WAARD! - Land van donken en stroomruggen’.

Hij deed dit met een lezing waarin hij inspireerde om met andere ogen naar de omgeving te kijken en dat zeker dicht bij huis te doen.

In een volgepakte zaal vertelde Philips hoe hij zijn passie voor de natuur vertaalt naar zijn eigen tuin, waarin hij een mini-Alblasserwaard creëerde. Door de inrichting zo natuurlijk mogelijk te houden krijgen de flora en fauna ruim baan en ontstaat een verbinding met de natuur in de Alblasserwaard. Een bevlogen verhaal over biodiversiteit en hoe iedereen met een tuin eenvoudig zijn steentje kan bijdragen aan een betere leefomgeving.

Tentoonstelling over de veelzijdige natuur

De nieuwe wisseltentoonstelling gaat over de veelzijdige natuur in de Alblasserwaard in relatie tot het water. Over het ontstaan van het typische polderlandschap dat het karakter heeft van een veenweidegebied. Natuurlijk komen ook de voor de Alblasserwaard kenmerkende knotwilgen, eendenkooien, bevers, reigers en planten aan bod.

Ook is er aandacht voor stroomruggen - voormalige rivierlopen met oeverwallen - en donken - door wind opgeworpen zandduinen ontstaan tijdens de laatste ijstijd - die nog in het landschap zichtbaar zijn.

5000 jaar oude veeneiken

Een bijzondere plaats binnen de expositie is er voor de 5000 jaar oude veeneiken die zijn gevonden tijdens werkzaamheden bij Oud-Alblas. Hiervan is een dwarsdoorsnede te zien in de expositie. De wisselexpositie is te zien tot 1 april 2025.

De tentoonstellingscommissie van Museum Nieuwpoort heeft samen met de Natuur- en Vogelwacht De Alblasserwaard en Borduurgroep Alblasserwaard de expositie vorm en inhoud gegeven. Daarbij is ook dankbaar gebruik gemaakt van een schaalmodel van een eendenkooi van de familie Van de Graaf en van objecten van Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap.

Natuurfilmer Stijn Philips is woonachtig in de Alblasserwaard en kreeg landelijke bekendheid door zijn film over de Alblasserwaard ‘De Wilde Waard’ en zijn bijdragen aan het tv programma Vroege Vogels.

Museum Nieuwpoort is gelegen in het centrum van de vestingstad Nieuwpoort aan de Hoogstraat 53 (ingang Binnenhaven).