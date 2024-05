AED voor wijkje in Ottoland

OTTOLAND • Zes bewoners van de straten Burgemeester Visserwerf, Burgemeester Van Steenbergenstraat en Boezemkade in Ottoland zijn in de afgelopen maanden bezig geweest om een AED op te hangen in hun wijkje.

Met medewerking van de gemeente Molenlanden, Klankbordgroep Ottoland en Tablis Wonen heeft men de AED kunnen aanschaffen en plaatsen. Hij hangt op de Burgemeester Van Steenbergenstraat 3 in Ottoland.

Op de foto staan de bewoners die met de actie zijn bezig geweest, met v.l.n.r. Marieke Meerkerk, Johanna Martens, Wijnand Baldee, Marit Doruiter, Ada Aantjes en Wilma Stam.