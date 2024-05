Feestelijke jubileumdag van GO KIDSS! in Giessen-Oudekerk

GIESSEN-OUDEKERK • GO KIDSS! in Giessen-Oudekerk organiseert op zaterdag 1 juni een jubileumdag ter ere van het 5-jarig bestaan. Het hele dorp is uitgenodigd om deze mijlpaal mee te vieren.

Daniëlle van Dijke, Sheila de Hek en Maaike den Toom maken deel uit van het achtkoppig bestuur van GO KIDSS!. De vereniging organiseert gemiddeld zo’n zeven activiteiten per jaar voor kinderen tussen de twee en ongeveer twaalf jaar uit Giessen-Oudekerk en nabije omgeving. De eerstvolgende is de jubileumdag.

“We kijken enorm uit naar deze bijzondere dag en we hopen natuurlijk dat er veel kinderen komen”, vertelt Sheila enthousiast. “Maar het is niet alleen een feestelijke dag voor de kinderen. Ook ouders, opa’s en oma’s en andere dorpsbewoners zijn van harte uitgenodigd om te komen. Vanaf 10.00 uur staat de koffie met taart klaar en eind van de middag hopen we op een gezellige drukte tijdens de dorpsborrel.”

Stormbaan

“De kinderen kunnen zich de hele dag uitleven op de stormbaan en voor de jonge kinderen is er een apart springkussen”, legt Daniëlle uit. “Er wordt onbeperkt limonade geschonken en regelmatig iets lekkers uitgedeeld. Daarnaast zijn er verspreid over de dag allerlei activiteiten waar ze aan mee kunnen doen. In de ochtend kunnen ze zich bijvoorbeeld laten schminken en voor kinderen tussen de twee en zeven jaar is er een leuke interactieve buitenvoorstelling met sop.”

Discoschuimparty

Maaike: “In de middag staat er een bingo op de planning waar iedereen een leuk prijsje wint. Aansluitend kunnen kinderen vanaf zeven jaar in groepjes laser gamen of deelnemen aan archery tag, een stoer spel met handbogen. We sluiten de dag swingend af met een discoschuimparty tijdens de dorpsborrel. Ook niet-leden zijn van harte welkom om kosteloos deel te nemen aan de activiteiten en vooraf aanmelden is deze keer niet nodig.”

Verbinding

GO KIDSS! is begin 2019 opgericht met het doel om interactie te bevorderen tussen de dorpskinderen, omdat ze vaak verschillende basisscholen in de regio bezoeken. “We horen regelmatig van ouders terug dat onze activiteiten bijdragen aan een betere verbinding”, vertelt Sheila. “Een mooie bijkomstigheid is dat het ook ouders, opa’s en oma’s en andere dorpsgenoten bijeen brengt. Ze helpen namelijk regelmatig een handje tijdens activiteiten en kletsen dan tussendoor gezellig met elkaar.”

De activiteiten vinden op zaterdag 1 juni plaats rondom basisschool Giessen-Oudekerk en het volledige programma van de jubileumdag is te vinden op de website www.gokidss.nl, Facebook en Instagram.

Marieke de Bruin