Eerste Israël Praise in de Alblasserwaard trekt overvolle zaal in Alblasserdam: 1.200 bezoekers komen af op zangavond

1 uur geleden

ALBLASSERDAM • De eerste Israël Praise in de Alblasserwaard trok zaterdagavond maar liefst 1.200 belangstellenden.

In de zaal van de christelijke gemeente Jozua in Alblasserdam kwamen zij bijeen om op muzikale wijze Israël te steunen in de strijd tegen terreurorganisatie Hamas. Ook werd er informatie gegeven over de stand van zaken in deze strijd.