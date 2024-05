Referendum over wel of niet windturbines in Molenlanden: gemeenteraad beslist of het er komt

MOLENLANDEN • Ja of nee zeggen tegen de komst van windturbines in Molenlanden: die kans wil Erwin Maas uit Hoogblokland de inwoners geven. Hij maakte gebruik van de mogelijkheid om via een zogenaamd burgerinitiatief een raadplegend referendum over dit heikele onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten.

Aanleiding voor Maas is zijn overtuiging dat de gehouden online raadpleging niet de kans gaf om je uit te spreken voor of tegen de plaatsing van de windturbines. Met een referendum wil hij die mogelijkheid wel bieden.

‘Het voordeel is dat inwoners zich meer gehoord voelen’, schrijft hij aan het gemeentebestuur. ‘Ook geeft het meer legitimiteit aan de besluitvorming van de gemeenteraad.’

Mocht de raad het referendum afwijzen: ‘Dan zullen veel inwoners zeer teleurgesteld zijn over de besluitvorming rond de windlocaties.’

Kosten: ongeveer 80.000 euro

De inwoners van Hoogblokland schat de kosten voor het houden van deze raadpleging op ongeveer 80.000 euro. Hij gaat ervan uit dat de raad al in juni een besluit kan nemen over zijn burgerinitiatief. ‘Dan is er ongeveer een half jaar nodig om het referendum te organiseren.’

Of het voorstel nog in juni in de raad besproken wordt, hangt af van het tempo van burgemeester en wethouders. Zij hebben maximaal vier weken de tijd om te reageren op het burgerinitiatief. De commissievergadering is al op 6 juni en de bijbehorende raadsvergadering op 18 juni. Het is dus kort dag.

Bij de volgende commissie- en raadsvergadering (26 juni en 11 juli) hebben de gemeenteraden van Molenlanden en Gorinchem al een definitief besluit genomen over de zoeklocaties van de windturbines. De vergadering waarin dit op de agenda staat, is namelijk op 9 juli.