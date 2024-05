Openbare verkiezingsavond vanwege Europese verkiezingen

36 minuten geleden

Nieuws 120 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENLANDEN • SGP lijsttrekker Bert-Jan Ruissen komt samen met de nummer drie op de lijst, Lourens van Bruchem, op woensdag 5 juni naar Molenlanden.

Lourens is geen onbekende in Molenlanden, hij is namelijk in Groot-Ammers geboren.

In de middag zal een delegatie het bedrijf van v.o.f. G. en N. de Jong in Noordeloos en maatschap van Schaik in Oud-Alblas bezoeken. ’s Avonds is er een openbare verkiezingsavond die voor iedereen toegankelijk is.

Bert-Jan zal zeker ingaan op de situatie van de land- en tuinbouw, naast vele andere actuele kwesties. Na de inleidingen is er een debat met de zaal onder leiding van raadslid Wietse Blok.

De avond wordt gehouden in de Til en begint om 20.00 uur. De inloop is vanaf 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom.