Balletcentrum Carmen de Haan brengt laatste theatervoorstelling, in Papendrecht

1 uur geleden

ALBLASSERDAM • Als kleuter wist Carmen de Haan uit Alblasserdam het al zeker: ik word balletdanseres. Met veel discipline en doorzettingsvermogen schopte ze het tot ballerina bij het Internationaal Danstheater in Amsterdam.

Ze is nu 65, haar lijf verloor de souplesse die ze nodig heeft voor haar vak. Nu ze niet meer kan springen en rennen, heeft ze haar verwachtingen drastisch bijgesteld. “Ik hoop dat ik nog lang kan wandelen met mijn hond. Ik heb twee heupoperaties en rugoperatie gehad. Het had niet veel gescheeld of ik was in een rolstoel beland. Lesgeven moet ik nu didactisch heel anders aanpakken. Dat ik niet meer kan dansen zoals vroeger vind ik heel moeilijk. Dansen is mijn leven.”

Op de christelijke school in de Kerkstraat was ik een buitenbeentje. Ze vonden het vreemd dat ik danseres wilde worden

Klassieke muziek

Al bijna veertig jaar lang brengt ze jong en oud in de Alblasserwaard de beginselen van klassiek ballet bij. Ook geeft ze lessen in urban streetdance. Een sportzaal in Nieuwpoort en de zaal van een cultureel centrum in Alblasserdam veranderen tijdens haar lessen in een balletzaal waar klassieke muziek klinkt. Een aantal jaren gaf ze ook les in Giessenburg. Meer dan eens stoomde ze leerlingen klaar voor een professionele dansopleiding.

Heel verlegen

Dat ze al jong op het toneel belandde lag niet voor de hand. “Ik was eigenlijk heel verlegen. Op de christelijke school in de Kerkstraat was ik een buitenbeentje. Ze vonden het vreemd dat ik danseres wilde worden. Maar ik deed iets waar ik talent voor bleek te hebben. En in dans kan je vrij zijn, jezelf verplaatsen in een ander. Als ik een kostuum aan heb en het toneel op stap, kom ik in een andere wereld. Dat is gewoon fijn. En dan het applaus.”

Fantastische tijd

“Toen ik elf was stuurde balletjuf Ans Kalkman me naar de auditie van de mavo voor ballet en muziek in Rotterdam.” Ze werd aangenomen. “De schoolarts waarschuwde mijn moeder; het kon wel eens een bende zijn op die school. De school was juist ontzettend gedisciplineerd, anders kun je niks bereiken. Ik had daar een fantastische tijd: iedere dag balletlessen naast de gewone schoolvakken. Ik was altijd laat thuis, maar ik genoot. Daarna werd ik aangenomen voor de toneel-dansopleiding aan de Rotterdamse Dansacademie, nu Codarts.”

Niets anders

Na het voltooien van haar opleiding werkte ze bij Opera Forum in Enschede en Het Internationaal Danstheater in Amsterdam. “We deden ongeveer 150 voorstellingen per jaar. Geweldig. Als we erg laat van een optreden terugkwamen, mochten de repetities de volgende dag een uurtje later beginnen. En ‘s middags weer de bus in, naar de volgende voorstelling. Nee, er was voor niets anders ruimte.”

Lesgeven

Toen ze in 1985 begon met lesgeven was ze onzeker. “Ik wilde het goed doen en ben de verkorte opleiding op de dansacademie gaan doen. Vakdidactiek vond ik heel belangrijk. Toen ben ik gelijk les gaan geven op de academie in Rotterdam. Ik vond het leuk. Terwijl ik eerst dacht: dat is niks voor mij.”

Hoog niveau

Bij voorstellingen (elke twee jaar) stelt ze hoge eisen, ook aan de kostuums, belichting en grime. “Ik streef naar een zo hoog mogelijk niveau wat betreft danstechniek en choreografie.” Haar ambitieuze instelling maakt haar een balletjuf die streng kan zijn. Tegelijkertijd is ze begaan met haar pupillen, moederlijk en meelevend.

Dan denk ik: wauw, dit heb ik ze toch allemaal bijgebracht

Mooie mensen

Op zaterdag 22 juni zet Balletcentrum Carmen de Haan voor het laatst een theatervoorstelling op de planken. “Het zijn altijd hoogtepunten. Dan denk ik: wauw, dit heb ik ze toch allemaal bijgebracht. Als ik zie hoe de kinderen genieten en hoor hoe oud-leerlingen er nog over praten, dan realiseer ik me dat ik toch best wat heb bijgedragen aan al die mooie mensen.” Gaat ze ook na de voorstelling nog even door met lesgeven? “Voorlopig wel. Dat het dansen zo belangrijk voor me is, is ook een beperking. Wat zou ik nou anders willen of kunnen? Dat weet ik echt niet.”

Kaartverkoop

De laatste voorstelling is getiteld ‘Dance memory’. De avond vindt plaats in theater De Willem in Papendrecht en begint om 19.00 uur. De kaartverkoop is op dinsdag 4 juni in Landvast in Alblasserdam (15.00-18.30 uur) en op donderdag 6 juni in sporthal Poortzicht in Nieuwpoort (16.00-20.30 uur). Een kaartje kost 20 euro. Telefonisch bestellen kan bij Carmen (06 46280765) of bij Caroline Vermeulen (06 38 933717).

Balletcentrum Carmen de Haan geeft les aan leerlingen vanaf 4 jaar.



• Pré balletlessen zijn er voor kinderen vanaf 4 jaar.