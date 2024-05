Bezoekers kunnen tijdens Snipperdag zelf met papier aan de slag in De Koperen Knop in Hardinxveld

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam organiseert op zaterdag 8 juni van 11.00 tot 15.00 uur een Snipperdag. Bezoekers kunnen deze dag zelf aan de slag met papier. De toegang is gratis.

De activiteit sluit aan bij de expositie van dat moment ‘Papier Hier’. Op de expositie is een grote diversiteit aan objecten te zien, die allemaal van papier zijn gemaakt, of die een link hebben met papier. Om iedereen de gelegenheid te geven ook zelf aan de slag te gaan is er nu een open dag, met de volgende activiteiten: kraanvogel vouwen, origami activiteiten, doorlopende knip- en andere workshops met papier, kaarten uitsnijden, papier scheppen en nog veel meer met papier en papierkunst.

Uiteraard kan men die dag ook de expositie Papier Hier uitgebreid bekijken en genieten van wat het museum nog meer te bieden heeft in het authentieke voorhuis, de bijgebouwen en de museumtuin.

Het adres van De Koperen Knop is Binnendams 6 in Hardinxveld-Giessendam. Voor meer informatie: www.koperenknop.nl of 0184-611366.