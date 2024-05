ingezonden mededeling

Iedereen moet verduurzamen, maar wat gaat dat kosten?

di 21 mei 2024, 12:40

Het is voor iedereen duidelijk dat we anders moeten omgaan met het opwekken en verbruiken van energie. De gasvelden in Groningen gaan dicht, in Nederland wordt volop geïnvesteerd in windenergie en andere duurzame energiebronnen. Ook van particulieren wordt het nodige verwacht. Zeker als je een eigen huis hebt komt er mogelijk veel op je af.

Een oudere woning heeft vaak een laag energielabel. Er moet dan heel wat gebeuren om het huis duurzaam te krijgen. En dat kost een flinke hap uit je spaargeld. Als je tenminste spaargeld hebt, want dat is lang niet bij alle huiseigenaren het geval.

Pak verduurzamen slim aan

Het is de kunst om verduurzamen slim aan te pakken. Zo kun je ook een bestaande vloer isoleren. Je hoeft daar dus niet mee te wachten tot je ook een nieuwe vloer laat plaatsen. Datzelfde geldt voor het dak. Moet het dak van je huis worden vernieuwd, dan pak je natuurlijk de isolatie gelijk mee. Is dat voorlopig nog niet nodig, dan kun je ook het dak isoleren door aan de binnenzijde van het dak isolerende platen te laten aanbrengen. Alleen spouwmuurisolatie ‘is wat het is’ hier zijn geen alternatieven voor. Maar het is wel de goedkoopste van de drie maatregelen.

Offertes aanvragen

Voordat je een bedrijf opdracht geeft om je huis te isoleren, vraag je natuurlijk meerdere offertes aan. Je kunt hiervoor onder meer terecht bij Alpine Isolatie. Vergelijk niet alleen de prijs maar ook het gebruikte materiaal voor de isolatie. Kies de beste optie en maak een afspraak om de werkzaamheden te laten uitvoeren. Vervolgens kun je bij de overheid subsidie aanvragen voor het isoleren. Soms kan het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert de subsidie meteen verrekenen zodat je dit bedrag niet eerst zelf hoeft te betalen.

Een warmtepomp en zonnepanelen

Naast isolatie zijn er meer maatregelen die je kunt nemen. Zo kun je een op gas gestookte cv-ketel vervangen door een elektrische warmtepomp. Of kies voor een hybride pomp als je ketel nog vrij nieuw is en je die nog een aantal jaren wilt blijven gebruiken. Wil je zonnepanelen op je dak? Let er dan op dat dit soms niet is toegestaan als je in een monumentaal pand woont. Maar woon je in een gewoon huis dat niet onder de monumentenwet valt, dan is het geen enkel probleem. Met zonnepanelen kun je over het algemeen genoeg stroom opwekken om in je eigen behoefte te voorzien. Ook hiervoor kun je subsidie aanvragen en particulieren betalen geen BTW. Deze hoef je sinds 2023 niet meer voor te schieten, het bedrag wordt niet in rekening gebracht door de leverancier. Als je de verduurzaming van je huis stapsgewijs aanpakt dan zijn de kosten vaak wel te overzien. En je gaat uiteraard besparen op je stookkosten, waardoor je het geïnvesteerde bedrag uiteindelijk grotendeels weer terugverdient.