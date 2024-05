Uitleg met QR-code over het verhaal achter de boerderij met de drie stenen in Molenaarsgraaf

28 minuten geleden

MOLENAARSGRAAF • Voorbijgangers kunnen via een bordje met een QR-code sinds kort het verhaal achter de boerderij met de drie stenen aan de Graafdijk-West in Molenaarsgraaf opvragen.

Bij de oude hofstede met de stenen, die aangeven hoe hoog het water kwam te staan tijdens diverse overstromingen, staan regelmatig toeristen te kijken. Dat viel ook de Historische Vereniging Binnenwaard op.

‘Informatie is er voor deze mensen niet te vinden bij de boerderij’, stelt de vereniging. ‘Het aan een voorbijganger vragen is een optie. In het Nederlands uitleg geven is voor menig Alblasserwaarder geen probleem. Maar in het Frans, Duits of Engels is voor de meesten lastiger.’

Daarom werd het initiatief genomen om een bordje met een QR-code te maken en - met medewerking van de bewoners - de plaatsen. Na inscannen kom je terecht op de website van de Historische Vereniging Binnenwaard. ‘Daar kan de toerist een taal kiezen (Frans, Duits of Engels) en vervolgens informatie over de boerderij en de stenen lezen in zijn of haar eigen taal.’