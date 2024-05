Taxatiedag in de Dorcas Winkel in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • In de Dorcas Winkel aan de Nijverheidsweg 1 in Groot-Ammers wordt op vrijdag 31 mei een taxatiedag gehouden.

Een erkende taxateur van veilinghuis Heritage Auctions Europe uit IJsselstein beoordeelt tussen 10.00 en 16.00 uur alle meegebrachte voorwerpen. Allerlei soorten objecten zijn welkom. Denk bijvoorbeeld aan een schilderij, vaasje, beeld, boek of servies. Na een grondige bestudering van het artikel laat de taxateur weten wat de waarde is.

Doneren

Het voorwerp kan na de taxatie weer worden meegenomen naar huis, maar het veilinghuis kan het ook laten veilen voor de eigenaar. Hiervoor moet een kleine vergoeding worden betaald aan het veilinghuis, dat dit geld weer doneert aan Dorcas. De overige opbrengst van de veiling is bestemd voor de eigenaar, die natuurlijk ook kan besluiten om dit bedrag te doneren aan Dorcas. De noodhulp- en ontwikkelingsorganisatie besteedt het geld aan projecten voor mensen in nood in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten.

Meer informatie

Deelname aan de taxatie kost 2,50 euro per voorwerp en er geldt een maximum van tien voorwerpen. Aanmelden kan tot 15.00 uur in de winkel. Meer informatie is te vinden op www.dorcas.nl/winkels/groot-ammers.