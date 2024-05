Lionsclub Alblasserwaard d’Egelantier organiseert elfde Willem IV Rally

ALBLASSERDAM/REGIO • Lionsclub Alblasserwaard d’Egelantier organiseert op zaterdag 8 juni de elfde editie van de Willem IV Rally. Dit evenement, dat bekend staat om zijn focus op behendigheid en inzicht in plaats van snelheid, belooft opnieuw een onvergetelijke ervaring te worden voor alle deelnemers.

Net als voorgaande jaren start de rally in Alblasserdam en worden de deelnemers langs een professioneel uitgezette route gevoerd met diverse uitdagende opdrachten. Het roadbook, dat inmiddels een gewild collectors item is geworden, biedt kleurrijke beschrijvingen van de route en opdrachten. Tijdens de rally wordt op bijzondere locaties gepauzeerd voor lunch en diner.

Ondersteuning voor het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam

De netto opbrengst van de Willem IV Rally komt grotendeels ten goede aan het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam, een organisatie die geen subsidies ontvangt en afhankelijk is van donateurs, sponsoren en vrijwilligers.

Een klein deel van de opbrengst (5%) wordt toegevoegd aan de algemene goede doelenreserve van Lionsclub Alblasserwaard d’Egelantier, waarmee gedurende het jaar diverse regionale initiatieven worden gesteund.

Oproep aan deelnemers en sponsoren

De rally kan niet plaatsvinden zonder de inzet van enthousiaste deelnemers en gulle sponsoren. De Lionsclub roept daarom iedereen op om deel te nemen aan deze bijzondere dag en zo bij te dragen aan een goed doel. Aanmelden als deelnemer en/of sponsor kan via de website: www.willemivrally.nl.

Voor meer informatie over de Willem IV Rally kunt u terecht op de website www.willemivrally.nl of contact opnemen via e-mail: info@willemivrally.nl.

Over Lionsclub Alblasserwaard d’Egelantier

Lionsclub Alblasserwaard d’Egelantier is een actieve serviceclub die zich inzet voor diverse goede doelen. Met de organisatie van de Willem IV Rally willen zij een positieve bijdrage leveren aan de samenleving en het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam ondersteunen.