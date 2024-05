Aantal zonnepanelen in Molenlanden en Gorinchem moet veel harder stijgen om RES-bod te halen

MOLENLANDEN • Er moeten veel meer zonnepanelen bij komen in Molenlanden en Gorinchem. Anders dreigt het RES-bod niet gehaald te worden. Dat meldt de gemeente Molenlanden.

In de RES van de regio Alblasserwaard is het doel opgenomen om in het jaar 2030 1150 TJ duurzame elektriciteit op te wekken, waarvan 588 TJ door grootschalige zoninstallaties op daken. Kleine zonnepaneleninstallatie op woningen tellen daarbij niet mee.

Nog 336.500 zonnepanelen te gaan

Begin dit jaar stond de teller op 191 TJ aan grote zonnepaneleninstallaties. Een rekensom leert dat er binnen zes jaar dan nog ongeveer 336.500 zonnepanelen bij zullen moeten komen om het RES-bod te halen.

“De huidige groei is weliswaar sterk, maar nog niet sterk genoeg om het RES-bod in 2030 in zicht te krijgen”, meldt de gemeente Molenlanden.

Als de huidige groei zich doorzet, wordt maar twee derde deel van het RES-bod gerealiseerd.

Belemmeringen wegnemen

De gemeente Molenlanden probeert dakeigenaren aan te moedigen om subsidies aan te vragen bij het Rijk om hun daken vol te leggen met zonnepanelen. Daarnaast zal het RES-team van Molenlanden en Gorinchem waar mogelijk een ondersteunende en informerende rol spelen bij belemmeringen waar dakeigenaren tegenaan lopen.

Verder stelt de provincie subsidies beschikbaar om eigenaren van grote daken te ondersteunen bij het geschikt maken van hun daken voor de plaatsing van zonnepanelen.

Ten slotte hoopt de gemeente Molenlanden dat bij de realisatie van het nieuwe bedrijventerrein Groote Haar in Gorinchem veel dakoppervlakte beschikbaar komt voor zonnepanelen. De gemeente Gorinchem probeert om het installeren van zonnepanelen op daken aldaar verplicht te stellen.