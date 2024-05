Gemeente Molenlanden: ‘Plan voor zonnepanelen als geluidsscherm is mooi, maar geen alternatief voor windturbines’

MOLENLANDEN • Zonnepanelen langs snelwegen die functioneren als geluidsschermen én tegelijkertijd energie opwekken. ‘Dan kan er een dikke streep door het plan om windturbines te plaatsen in de Alblasserwaard’, hoopte Ron Versluis uit Hoogblokland, die hierover vragen stelde aan het gemeentebestuur. Die gaat echter niet mee in deze gedachtegang.

Versluis kwam met een voorbeeld uit Uden, waar langs de A50 zonnepanelen aangebracht zijn over een lengte van 400 meter. Die leveren ruim 200 megawattuur aan stroom op.

Mes snijdt aan twee kanten

“Op plekken waar je toch al een geluidsscherm wilde plaatsen om snelweggeluid weg te houden van bijvoorbeeld een woonwijk, kun je net zo goed zonnecellen in het scherm integreren. Zo wekt het scherm duurzame stroom op, terwijl het geluid tegenhoudt. Het mes snijd dus aan twee kanten!”, redeneert Ron Versluis.

Hij berekende dat met trajecten van twee keer zes kilometer langs de A15 en de A27 in totaal 3600 huishoudens van stroom voorzien kunnen worden.

Interessant plan

De gemeente Molenlanden heeft het RES-team laten reageren op het idee. Die noemt het erg interessant. Wel zijn er haken en ogen aan het plan, omdat de A27 en de A15 rijkswegen zijn, waardoor niet de gemeente maar het Rijk er zeggenschap over heeft.

De gemeente Molenlanden heeft delen van de twee snelwegen overigens vorig jaar al wel aangemeld voor het ‘programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed’ (OER). En er is ook al een reactie vanuit het ministerie. Het zuidelijk deel van de A27 op Molenlands’ grondgebied is toegevoegd aan een project en de A15 wordt nog onderzocht.

Geen alternatief voor windturbines

Dat is mooi nieuws in de zoektocht naar alternatieve energiebronnen, maar kan geen alternatief zijn voor de geplande windturbines in Molenlanden en/of Gorinchem.

“Als we het windbod zouden wegstrepen en het zonbod zouden verdubbelen, dan ontkom je er niet aan om hectaren en hectaren aan grasland/akkerland vol te leggen met panelen. Dat is sowieso geen landelijk en provinciaal beleid meer, dus we hebben windenergie keihard nodig”, aldus de gemeente Molenlanden

Ter vergelijking: één windmolen van 3,5 MW levert even veel elektriciteitsproductie op als ongeveer 28.000 zonnepanelen. Dat is ongeveer 3 hectare aan zonnepanelen.