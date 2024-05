Bossche Bollen van wethouder Vijfheerenlanden voor De Energieke Zouwe als start van proeftuin

REGIO • Wethouder Joop van Montfoort overhandigde onlangs een doos Bossche Bollen aan de stichting De Energieke Zouwe. Hiermee (en met de bijbehorende subsidie) wordt de start gemarkeerd voor een bijzondere proeftuin in het kader van de energietransitie.

Vijfheerenlanden ondersteunt een aantal kansrijke projecten met een proeftuin-subsidie. “De gemeente was direct enthousiast over de plannen van de nieuwe stichting De Energieke Zouwe”, stelt wethouder Van Montfoort. “Daar zit de kracht van onze inwoners.”

Het idee om met een traditionele (wind)molen, maar met een hypermoderne (windturbine) binnenkant energie en warmte op te wekken past in het zoeken naar initiatieven die op veel draagvlak kunnen rekenen bij de inwoners van Vijfheerenlanden.

Geen molenaar

Met de proeftuin-subsidie kan de stichting het idee verder uitwerken in een concreet onderbouwd plan. Veel werk moet nog verzet worden. Zo wordt er nagedacht over een nieuw ontwerp van de wieken en de aansluiting met de techniek binnen in de molen.

De volgende uitdaging is dat de molen zichzelf veilig ‘op de wind’ moet zetten, ook als er geen molenaar aanwezig is. Tot slot wordt er gezocht naar een haalbare locatie. Het liefst zo dicht mogelijk aan de rand van een kern, zoals bij voorbeeld Ameide/Sluis.

Energiecoöperatie van en voor inwoners

Het idee is verder dat de molen in beheer komt van een energiecoöperatie van en voor inwoners. ‘Zo kunnen de inwoners van het dorp waar de molen komt meeprofiteren van de energie en warmte die de molen op wekt’, stelt de stichting.

‘Vroeger had ieder dorp in Nederland zijn eigen molen om het meel voor het dagelijks brood te malen. Wie weet, heeft in de toekomst ieder dorp zijn eigen molen weer om in de dagelijkse behoefte van energie en warmte te voorzien. Een droom die een stapje dichterbij is gekomen met het starten van deze proeftuin.’