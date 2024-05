ingezonden mededeling

Welke relatiegeschenken doen het altijd goed?

di 14 mei 2024, 07:33

Als bedrijf kun je op meerdere manieren nieuwe opdrachten binnenhalen: door nieuwe klanten te werven, of door oude klanten te laten terugkeren. Die laatste manier vraagt een speciale aanpak. De klant weet namelijk al wat je in huis hebt, je moet hem of haar alleen nogmaals over de streep trekken. Het is beter om dat niet met allerlei reclamemateriaal te doen, maar om het subtiel aan te pakken. Dat is waar relatiegeschenken om de hoek komen kijken.

Met deze leuke attenties kun je de aandacht van de klant weer op je bedrijf vestigen waardoor de kans groter wordt dat deze weer met je in zee wil gaan. Om je inspiratie te geven voor een leuk geschenk, zetten we de mogelijkheden even voor je op een rijtje.

Kies een geschenk dat nut heeft, want niemand wil rommel

Je kent het misschien wel: je bestelt ergens iets en dit bedrijf voegt een prul toe waar je helemaal niet op zit te wachten. Dit leidt niet alleen tot frustratie bij de ontvanger, ook het bedrijf zelf steekt geld in iets wat niet werkt. Kies daarom altijd voor een praktisch geschenk. Dit om twee redenen: ten eerste zal iets wat praktisch is vaker gebruikt worden waardoor de klant iedere keer weer even aan jouw bedrijf zal denken. Ten tweede is het ook leuk om iets te ontvangen waar je iets aan hebt. Een goed voorbeeld hiervan is een mok. Een mok lijkt misschien niet zo speciaal, maar het is een van de effectiefste manieren om reclame te maken. Je kunt namelijk mokken met logo van je bedrijf geven. Op die manier geef je niet alleen een mooie mok weg, maar vestig je de aandacht op je bedrijf iedere keer wanneer iemand uit je mok drinkt. Zo voorkom je dat je bedrijf bij je klant in de vergetelheid raakt.

Deze dingen kun je allemaal op je mok laten afdrukken

We gaven al aan dat je het logo van je bedrijf op de mok kunt laten afdrukken, maar er nog heel veel meer wat je kunt doen. Wanneer je met een goede leverancier in zee gaat, bijvoorbeeld een site als Maxilia.nl , zul je zien dat je ook foto’s, teksten of wat je maar zou willen op de mok kunt laten afdrukken. Heb je dus een slogan voor je bedrijf, aarzel niet en breng het op de mok aan. Wees niet bang om er iets bijzonders van te maken, een klant vindt het altijd leuk om iets te ontvangen waar tijd en aandacht aan besteed is. Vind je het lastig om te bepalen wat je op de mok moet laten aanbrengen, dan kun je ook even informeren bij je leverancier. Deze weet precies wat goed in de smaak valt, zodat je uiteindelijk een mok kunt laten maken waarmee je echt scoort. Check de opties dus even!

Bestel je relatiegeschenken altijd in grote hoeveelheden

Het is verstandig om je relatiegeschenken in grote aantallen te bestellen. Je wilt namelijk dat zoveel mogelijk mensen van het bestaan van je bedrijf afweten. Bovendien is het vaak veel voordeliger wanneer je je geschenken in grote hoeveelheden bestelt. De prijs per stuk wordt dan namelijk lager en dat terwijl je een veel grotere doelgroep kunt bereiken. Je zult zien dat klanten de geste waarderen en de kans dat ze weer een order bij je bedrijf zullen plaatsen, wordt aanzienlijk groter. Tot slot: zorg ervoor dat je mokken kiest die tegen een stootje kunnen. Selecteer bijvoorbeeld mokken die in de vaatwasser kunnen, want anders is de kans groot dat je mok al heel snel sneuvelt en dat wil je niet. Hoe robuuster de mok, hoe langer de klant er gebruik van kan maken en dat is wat je wilt als bedrijf.