Gemeente Molenlanden gaat niet in op extra zoeklocatie twee windturbines van Renewable Factory

1 uur geleden

Nieuws windmolens











MOLENLANDEN • Nog een zoeklocatie voor twee windturbines, één in Gorinchem en één net binnen de gemeentegrenzen van Molenlanden, daar heeft de gemeente Molenlanden geen oren naar.

Dit laat het gemeentebestuur ook aan de initiatiefnemer, het bedrijf Renewable Factory uit Schoonhoven, weten.

Burgemeester en wethouders reageren daarmee op vragen van het CDA. Deze partij wilde weten of het idee van Renewable Factory meegenomen zou worden in de zoektocht naar mogelijke locaties voor windmolens. Het antwoord is nadrukkelijk nee.

De vraag van het CDA of het initiatief gestopt kan worden, krijgt hetzelfde antwoord. ‘Het staat private partijen altijd vrij om met plannen te komen.’