Engelse broers bezoeken oorlogsgraf oom in Molenaarsgraaf

8 minuten geleden

MOLENAARSGRAAF • Drie broers uit Engeland waren aanwezig bij de Dodenherdenking in Molenaarsgraaf. Julian Morris bezocht daar voor de tweede keer het oorlogsgraf van hun oom Raymond Keating, Jonathan en David zagen de laatste rustplaats voor het eerst.

In de nacht van 21 op 22 mei 1944 stortte de Lancaster ND-559 van de Royal Air Force neer in Brandwijk Zes bemanningsleden kwamen om het leven, onder wie Raymond Keating. “Hij was de oudste broer van onze moeder”, vertelt Julian. “Doordat onze moeder al heel jong aan hartproblemen overleed, net als haar broers en zussen, wisten wij weinig van onze oom.”

Wel was bekend dat hij gesneuveld was. “Hij werkte in de staalindustrie en hoefde, omdat dit belangrijk was voor de oorlog, niet het leger in. Maar dat deed hij toch, vrijwillig. En dan ook nog op een zeer risicovolle plek, als lid van de crew van een bommenwerper.”

Diep respect

Na dertig missies mocht je daar uitstappen. “De meesten haalden dat niet. Onze oom wel, maar hij koos ervoor om door te gaan. Als Pathfinder: dat bracht nog meer gevaar met zich mee, want deze bommenwerpers gingen voorop om het doel aan te wijzen.” De moed van hun oom spreekt de broers nog steeds aan. “Daar hebben we diep respect voor.”

Internet en Facebook zorgden ervoor dat de broers op het spoor kwamen van het oorlogsgraf van Raymond Keating in Molenaarsgraaf. De zoektocht naar hun oom bracht hen op het spoor van de berging van de Lancaster in Brandwijk en in contact met Arjan Wemmers, initiatiefnemer hiervan.

“Het is zo indrukwekkend om te zien hoeveel werk ervan is gemaakt om de bemanningsleden te herdenken en een monument op te richten. Aanwezig zijn bij de Dodenherdenking heeft ook diepe indruk op ons gemaakt. Zoveel mensen die de doden die gevallen zijn voor onze vrijheid herdenken en een klein onderdeel te zijn van die plechtigheid, dat raakte ons.”

Prachtig en rustig dorp

Bijzonder was voor hen vanzelfsprekend ook het bezoek aan het graf van hun oom. “Het is triest dat hij is gesneuveld. Maar om in een prachtig en rustig dorp als Molenaarsgraaf een laatste rustplaats te hebben, samen met de andere jongens met wie hij vloog, dat vinden we heel waardevol.”