Team 135 Goudriaan is na een lange voorbereiding klaar voor de Roparun

GOUDRIAAN • Na maanden van voorbereidingen en acties is team 135 Goudriaan helemaal klaar voor de start van de Roparun.

Het team doet al sinds 2010 mee aan deze bekende estafetteloop van ruim 500 kilometer welke traditioneel in het Pinksterweekend wordt gehouden. De Roparun heeft als doel om geld in te zamelen voor de palliatieve zorg aan mensen met kanker.

Team Goudriaan, bestaande uit 22 teamleden uit Goudriaan en omgeving, start dit jaar in Frankrijk. Na een onderbreking van vijf jaar staat deze internationale versie weer op het programma. De toevoeging van de ‘originele’ route betekent helaas wel dat er dit jaar geen Roparunroute door het eigen Goudriaan komt.

Erg jammer: geen doorkomst in Goudriaan

Piet Heikoop (voorzitter): “Voor Goudriaan is het wel erg jammer dat er geen doorkomst in het dorp zelf is. De support en waardering die wij ontvangen in onze eigen omgeving is ronduit fantastisch en de doorkomst voelde altijd als een bijzonder moment, om dat gevoel terug te geven aan al die supporters van het goede doel. De route uit Frankrijk is echter wel een mooi en sportieve uitdaging voor het team. Het parcours is met al de heuvels een stuk intensiever dan voorheen. Zo staat onder meer de passage van de ‘Muur van Geraardsbergen’ op het programma. Veel wielerliefhebbers kennen (en vrezen) dit pittige stukje heuvel op”.

Aldwin Korevaar (loper): “De lopers staan vaak in de schijnwerpers bij dit mooie evenement. Maar binnen het team is dit zeker niet zo. Elk teamlid is op zijn manier onmisbaar in het geheel. Het is bijzonder om dit avontuur met elkaar aan te gaan en om je in te zetten voor je medemens”.

Acties:

Om zoveel mogelijk geld te kunnen doneren aan de goede doelen die door de Stichting Roparun worden ondersteunt heeft het team afgelopen seizoen diverse acties gehouden.

Joel van der Grijn (kwartiermaker): “Het touwtrektoernooi was bijvoorbeeld een hele mooie actie. Ruim 800 mensen kwamen af op dit gezellige toernooi bij de Slingelandse Plassen. Dankzij de hulp van vele vrijwilligers, bedrijven en instanties konden we er een mooi feestje van maken met een ongelooflijk eindresultaat van 20.000 euro. Maar ook 2 Mini-Roparuns met schoolkinderen uit Ameide en Gorinchem waren een groot succes. Het lijkt er op dat wij dit jaar op een bijzonder mooi bedrag gaan uitkomen, maar wij hopen dat nog veel mensen de komende dagen ons doel verder willen ondersteunen. De zorg aan mensen met kanker is ook erg belangrijk. Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die te maken heeft met deze ziekte.”

De Roparun begint aanstaande zaterdag 18 mei om 14:45 voor team Goudriaan. Maandag 20 mei hoopt het team in de namiddag te finishen op de Coolsingel in Rotterdam.

De voortgang van het team is te vinden op de eigen website, Facebook en Instagram. Donateurs kunnen tot en met de finish het team ondersteunen op: www.roparun.nl/teams/goudriaan.