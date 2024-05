Molenlanden zoekt creatieve en innovatieve voorbeelden voor Duurzaamheidsprijs

25 minuten geleden

Nieuws 91 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENLANDEN • Ook dit jaar organiseert de gemeente Molenlanden de Duurzaamheidsprijs. Zowel jong als oud, ondernemers, iedereen met een creatief of innovatief voorbeeld of idee om de gemeente nóg duurzamer te maken, kan deze tot 1 oktober indienen. Naast eeuwige roem maakt de winnaar kans op een geldbedrag van 1000 euro. Aanmelden gaat via de website www.duurzaam.molenlanden.nl/duurzaamheidsprijs.

De Duurzaamheidsprijs is een pluim voor iedereen die zich in de gemeente Molenlanden inzet voor de omgeving, de natuur en anderen. In Molenlanden is het fijn wonen, werken en recreëren en dit wil de gemeente ook behouden voor de generaties na ons.

Voorbeelden om anderen enthousiast te maken

Daarom deelt en beloont de gemeente graag goede, inspirerende duurzame voorbeelden. Om zo ook anderen weer enthousiast te maken. Dat doen ze met de duurzaamheidsprijs. Tot 1 oktober kunnen alle inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers, voorbeelden indienen die de gemeente Molenlanden duurzamer hebben gemaakt.

Wethouder Jan Lock: “De Duurzaamheidsprijs Molenlanden is niet alleen een erkenning van de inzet van onze gemeenschap voor een groenere toekomst, maar ook een bron van inspiratie voor anderen voor een duurzamere toekomst. We hopen ook weer op veel inspirerende inzendingen.”

Eén categorie voor alle deelnemers

In tegenstelling tot vorige edities waar er in drie categorieën om de prijs werd gestreden, is er nu één categorie voor zowel inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.

De winnaars van de editie 2022 waren groep 8 Groen van Prinstererschool in Oud-Alblas met hun idee ‘Plantje hier, plantje daar’, Lars van Diejen met ‘Leaf It, de zelfvoorzienende plantenbak’ en Rosita de Kwaadsteniet met ‘Ruilen bij Rosita’.

Deskundige jury

De jury, bestaande uit de wethouder Duurzaamheid Jan Lock en drie enthousiaste, zowel jonge als meer ervaren personen op het gebied van duurzaamheid, beoordeelt de inzendingen. Op 1 november maakt de jury drie nominaties bekend en publiceert deze op de website van de gemeente Molenlanden. Tot 1 december kunnen de inwoners van Molenlanden stemmen op hun favoriete inzending. De winnaars worden in december tijdens een feestelijke bijeenkomst bekendgemaakt.

Meedoen?

Dat kan tot 1 oktober 2024 op www.duurzaam.molenlanden.nl/duurzaamheidsprijs.