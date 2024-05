Cheque Rabobank maakt aanschaf beachwaterpoloveld de Linge/PCG mogelijk

GORINCHEM/LEERDAM • Zwem- en waterpolovereniging De Linge/PCG heeft een mooie bijdrage uit het Coöperatiefonds ontvangen van Rabobank Lek en Merwede om een Beachwaterpoloveld aan te schaffen.

De betrekkelijk nieuwe tak van de waterpolo sport wordt gespeeld in open water en is een snelle variant op het gebruikelijke spel. Met de aanschaf van het speciale opblaasbare veld, is de Linge/PCG nu in de gelegenheid om ook in de zomer, als de watertemperatuur het toelaat, in het buitenwater te spelen.

De Linge/PCG heeft al een paar keer meegedaan aan toernooien in het buitenwater georganiseerd door de Albatros uit Vianen en zo is de smaak voor deze nieuwe sport blijven hangen. Zij hopen in de zomer vooral de sport op buitenlocaties te laten zien, zodat nieuwe sporters geïnteresseerd worden. Als het weer het niet toelaat om buiten te sporten zijn zij te vinden in het Caribabad in Gorinchem en in het LACO-zwembad in Leerdam. Zie voor tijden en activiteiten: www.delingepcg.nl.