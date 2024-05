Rood voertuig beschadigt geparkeerde auto in Giessenburg: eigenaar zoekt dader

GIESSENBURG • De auto van Anneke Vonk uit Giessenburg is in het afgelopen weekend behoorlijk beschadigd geraakt door een onbekend gebleven rood voertuig.

“Waarschijnlijk is het gebeurd bij het achteruitsteken via onze parkeerplaats om de bocht te kunnen nemen”, laat Anneke weten. Dit was op de hoek van de Neerpolderseweg, Dorpstraat en Giessenlaan in Giessenburg.

“We zouden het prettig vinden om kennis te maken met de chauffeur”, vervolgt Anneke. Dit kan via 06-49684152.