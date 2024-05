Rolstoeldansers Nancy en Dexter Miguel uit Hoogblokland slagen voor test

HOOFDDORP/HOOGBLOKLAND • Rolstoeldansers Nancy en Dexter Miguel uit Hoogblokland hebben zaterdag met veel succes deelgenomen aan het jaarlijkse afdansen in Dansschool Ponne te Badhoevedorp.

Twee deskundige juryleden hebben de prestaties beoordeeld. Er deden twaalf dansers mee. Zij zijn allemaal geslaagd en ontvingen een officieel certificaat en een speldje.

Jaarlijks terugkerend fenomeen

Bij veel dansscholen is het afdansen een jaarlijks terugkerend fenomeen, gelukkig na een paar jaar overslaan nu ook weer voor de rolstoeldansers van Walking Wheels. Er werd gedanst in acht categorieën; van brons via goud naar de speciale opdrachten. Het te verdienen speldje werd uitgegeven door Stichting Rolstoeldansen Nederland (SRN), de niveaus zijn dan ook in heel Nederland hetzelfde. Vier deelnemers dansten voor speciale opdrachten die Walking Wheels zelf heeft opgesteld voor deelnemers voor wie geen SRN-categorie van toepassing (meer) is.

Er is gedanst in duo (twee rolstoelgebruikers vormen een danspaar) en combi (een rolstoelgebruiker met een lopende partner).

Over de juryleden

De juryleden zijn Mij Ang Chen en Robert Bogaart uit Aalsmeer. Mij Ang Chen is jaren actief geweest als wedstrijddanser binnen het rolstoeldansen, tot EK en WK aan toe. Daarnaast is zij al heel lang instructeur rolstoeldansen van de Swingende Wielen in Woerden en heeft met haar groep meerdere freestyle wedstrijden georganiseerd.

Robert Bogaart is na(ast) zijn danscarrière als professional wedstrijddanser, al jaren dansleraar voor breedtesport en wedstrijdparen, Dansschool Robert Bogaart in Aalsmeer. Daarnaast jureert hij al jaren bij grote rolstoeldanswedstrijden en is trainer voor verschillende rolstoeldansparen.

De jury keek bij elke individuele danser naar onder anderen, zoals: danst de deelnemer in de maat van de muziek, wordt een figuur/dans technisch goed uitgevoerd, is er een goed samenspel tussen beide danspartners, heeft de danser een goede danshouding en vooral heeft de danser plezier in het dansen.

Onder de deelnemers waren overigens niet alleen rolstoelgebruikers. Ook lopende (valide) partners worden op hun dansen samen met een rolstoelgebruiker beoordeeld.

De jury maakte aan het eind van de middag bekend dat alle deelnemers waren geslaagd. Nancy en Dexter Miguel zijn geslaagd in de zilver combi.

Voor meer informatie: www.walkingwheels.nl.