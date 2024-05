Rode Kruis eert bijzondere vrijwilligers met onderscheiding

REGIO • In het kasteel van Woerden werd zaterdag een feestelijke lunch gehouden, waarbij het Rode Kruis bijzondere vrijwilligers in het zonnetje zette door middel van (eigen) onderscheidingen. Voor en na elke gang vonden de uitreikingen plaats, waarbij de verdienstelijke vrijwilligers werden gehuldigd.

Tijdens deze bijzondere gelegenheid werden twee vrijwilligers uit district Zuid-Holland Zuid onderscheiden: Lies van Bodegraven (locatie Alblasserwaard) met de Medaille van Verdienste in zilver en Laurens van Rijn (locatie Dordrecht) met de Medaille van Verdienste in brons. Dit jaar werden in totaal 18 personen geëerd met een medaille.

Coördinator Hulpverlening Anja van der Starre sprak de gedecoreerden uit Zuid-Holland Zuid toe, terwijl de onderscheiding werd opgespeld door kanselier prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, van Vollenhoven. Het was een bijzonder moment van erkenning en waardering, waarbij Heleen Kersten, voorzitter van het verenigingsbestuur, bloemen overhandigde aan de gedecoreerden.