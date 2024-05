Nationaal Park De Biesbosch viert 30-jarig jubileum met drie feesten, verhalen en een film

BIESBOSCH • Dertig jaar geleden kreeg de Biesbosch de status van nationaal park. Onder de noemer De Biesbosch, B&B vol leven, nodigt het Biesboschnetwerk omwonenden en bezoekers uit om dit jubileum mee te komen vieren. De aftrap van de feestelijkheden vindt plaats in estafettevorm op 24 mei, 1 en 8 juni.

Het eerste moment is op 24 mei, de Europese Dag van het Park, en vindt plaats op het Biesbosch MuseumEiland in gemeente Altena. De week erna, op 1 juni, organiseert Biesboschcentrum Dordrecht de Dag van de Biodiversiteit met diverse activiteiten. Drimmelen neemt op 8 juni het stokje over met een feestelijke bijeenkomst in de Bernarduskerk in Made.

Doos vol verhalen

Centraal bij de viering van 30 jaar Nationaal Park De Biesbosch staan 30 verhalen over kenmerkende dieren en planten in de Biesbosch. Samen vertellen zij het verhaal van het B&B vol leven. Van visarend tot wilgenschorssteeltje en van getijdenslakje tot spindotter: over alle uitgekozen soorten is een verhaal te vertellen dat bij de meeste Biesbosch bezoekers nog onbekend is.

In elke Biesboschgemeente wordt door een bestuurder een doosje vol verhalen overhandigd aan een Biesboschgids, als blijk van waardering voor 30 jaar inzet voor de Biesbosch en ter inspiratie bij excursies. Eenzelfde doosje wordt overhandigd aan een Gastheer van de Biesbosch uit die gemeente. Alle Biesboschgidsen en alle gastheerbedrijven in de Biesbosch krijgen zo’n doosje met 30 fraai geïllustreerde verhalen. Zo kunnen zij deze verhalen doorgeven aan bezoekers.

Film door arendsogen

Daarnaast is op deze drie data nog een primeur: een gloednieuwe korte film: De Biesbosch door Arendsogen. De film neemt de kijker mee door alle seizoenen met in de hoofdrol de visarend en met een mooie bijrol voor de zeearend. In 15 minuten laat de film zowel boven als onder water zien hoe belangrijk het zoetwatergetijdensysteem is voor allerlei soorten planten en dieren.

De waterrijke dynamiek in de Biesbosch is de basis van dit waardevolle ecosysteem. Hiermee past de film perfect bij het thema van de Biesbosch als B&B vol leven.

Uitleg van de boswachter

In elke gemeente zal boswachter Harm Blom van Staatsbosbeheer op zijn eigen beeldende wijze een toelichting geven op de film. De film is een samenwerkingsproject van Staatsbosbeheer en Roel Diepstraten met medewerking van Ecoresult. Marieke Schatteleijn, bekend van BinnensteBuiten, heeft de film ingesproken. De overhandiging van het doosje vol verhalen en de film met lezing is op alle drie de data gratis toegankelijk. Vanwege de beperkte ruimte is het wel nodig om te reserveren.

Dit kan via www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/arenden-van-de-biesbosch-film-en-lezing.

Voor meer informatie: www.biesboschcentrumdordrecht.nl.