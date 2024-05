Veel variatie bij de Af en Toe Kunstroute in de Alblasserwaard

56 minuten geleden

Nieuws 132 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

REGIO • Wat hebben 36 kunstenaars, een museum, een molen, een boerderij en een voetveer met elkaar gemeen? Het antwoord is dat ze allemaal op 20 mei meedoen met de Af en Toe Kunstroute in de plaatsen Ammerstol, Groot-Ammers, Nieuwpoort en Streefkerk.

Op 20 mei zijn de deuren van 17 locaties van 11.00 tot 17.00 uur geopend. Bezoekers krijgen kunst in alle vormen te zien: schilders en tekenaars, maar ook beeldhouwers, fotografen, textielkunstenaars. De locaties zijn op deze dag te herkennen aan de Af enToe-vlag of het billboard langs de weg.

Veerdienst voor voetgangers

Tussen Ammerstol en Groot-Ammers vaart het voetveer Af en Toe, waar de kunstroute naar genoemd is. Deze veerdienst is alleen voor voetgangers.

De inwendige mens wordt niet vergeten. Onderweg kan bij meerdere gelegenheden een kopje koffie of thee genuttigd worden of bij de horeca is gelegenheid om te lunchen. In Nieuwpoort is Museum Nieuwpoort speciaal voor deze dag open. Daar is een tentoonstelling over de Oude Hollandse Waterlinie en de tijdelijke tentoonstelling ‘De Waterwolf slaat toe’ voor de laatste dag te zien.

Informatie over de route en waar de deelnemers exposeren is te vinden op de website www.afentoe-kunstroute.nl of www.facebook.com/afentoekunstroute.