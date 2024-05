Dalend aantal nieuwe woningen in 2023 in Molenlanden: gemeente is kritisch op provincie Zuid-Holland

1 uur geleden

Nieuws 138 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENLANDEN • Voor het tweede jaar daalt het aantal nieuwe woningen in Molenlanden. In 2023 kwamen er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 173 bij. In 2022 waren dat er 227 en in ‘topjaar’ 2021 bleef de teller staan op 285. In 2020 was de toename 135 woningen.

Het doel van het gemeentebestuur is om in de coalitieperiode 2022-2026 800 woningen te realiseren. ‘We zitten na twee jaar op precies 400 woningen. De woningbouwproductie was in 2022 flink op stoom, echter 2023 geeft aan dat de productie is afgenomen. Kortom, er ligt een flinke uitdaging in de tweede periode om het doel te halen.’

Het gemeentebestuur ziet als belemmering onder meer de opstelling van Zuid-Holland. Onder meer de woonregio’s Alblasserwaard en Drechtsteden stuurden daarover een brief naar Gedeputeerde Staten.

‘Wij constateren helaas vooral een forse toename van ambtelijke en bestuurlijke drukte. Daarnaast is de provincie een eigen koers gaan varen die niet aansluit bij afspraken die wij gemaakt hebben om het woningtekort terug te dringen en de woningproductie te versnellen.’

Minister Hugo de Jonge

Daarbij wordt verwezen naar het feit dat demissionair minister Hugo de Jonge Zuid-Holland eerder dit jaar op de vingers tikte over de te beperkende regels van de provincie. ‘De bestuurlijke dynamiek tussen uw provincie en de minister draagt niet bij aan en gaat ten koste van de gemeenschappelijke inspanningen die nodig zijn in deze wooncrisis.’

De gemeenten en woningcorporaties pleiten voor meer ruimte voor woningbouwlocaties. Ook zijn ze kritisch over het provinciale plan om te streven naar 40 procent sociale woningbouw per project in plaats van 30 procent. ‘Dit werpt een te grote belemmering voor de woningbouwopgave op.’