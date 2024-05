Fietstocht Drenthe-Ottoland voor Lach voor een Dag brengt 1520 euro op

MOLENAARSGRAAF • De sponsorfietstocht van Wendy Weelink en haar elfjarige zoon Lars uit het Drentse Beilen heeft 1520 opgebracht voor stichting Lach voor een Dag.

Moeder en zoon vertrokken op maandag 29 april om 04.15 uur vanuit Beilen. “Het ging voorspoedig en de rit ging heerlijk”, laat Wendy weten. “Vanaf Kampen gingen we de Flevopolder in. Daar hadden we helaas flink wat tegenwind. Maar dat hebben we na veel pauzes en flink wat peptalken toch gehaald.”

De fietstocht van ongeveer 200 kilometer voerde langs plaatsen als Meppel, Kampen, Bunschoten Spakenburg, Utrecht, Vianen en Meerkerk.

‘We zaten er behoorlijk doorheen’

“Het laatste uur was voor ons heel pittig, maar daar was ineens een vrijwilliger van de stichting Lach voor een Dag. Dit was erg fijn, want we zaten er behoorlijk doorheen”, vervolgt Wendy.

Tijdens het fietsen hadden we veel aan de zieken kinderen gedacht waarvoor we dit gedaan hebben

Het eindpunt was Familieresort Molenwaard in Ottoland. Wendy: “Daar werden we opgewacht door vrijwilligers van de Stichting, Junior (mascotte van de Stichting) en door vrienden en familie.”

“We hebben de tocht als pittig, maar zeker ook als bijzonder ervaren. En tijdens het fietsen hadden we veel aan de zieken kinderen gedacht waarvoor we dit gedaan hebben.”

Het bedrag van 1520 euro, dat opgehaald is met de fietstocht, wordt gebruikt om zieke kinderen een mooie dag geven door middel van een wensdag.

Wendy heeft sinds kort een stichting opgericht voor de acties en het goede doel. Dat is Stichting De Bengels.