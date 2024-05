Lange file op A15 richting Rotterdam door ongeluk in Noordtunnel en spoedreparatie bij Hendrik-Ido-Ambacht

ALBLASSERWAARD • Lange files en veel vertraging op de A15 richting Rotterdam: daar kampte het verkeer maandagochtend mee.

Oorzaken waren een ongeluk in de Noordtunnel bij Alblasserdam en een spoedreparatie van het wegdek ter hoogte van Hendrik-Ido-Ambacht. Daarvoor werd een rijstrook afgesloten. Rijkswaterstaat verwachtte dat de rijbaan rond 8.30 uur weer opengesteld zou worden.

De voertuigen bij het ongeval in de Noordtunnel zijn geborgen en de spoedreparatie op de #A15 bij Hendrik-Ido-Ambacht is inmiddels bezig. Daarvoor is een rijstrook dicht en rond 08:30 uur verwachten we klaar te zijn. Houd tot die tijd rekening met forse vertraging naar Rotterdam. pic.twitter.com/g95aRhv9Sx