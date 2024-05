Brandweer Goes beste ploeg bij brandweerwedstrijd in Nieuwpoort

wo 8 mei 2024, 14:03

NIEUWPOORT • Een achtervolging, brand in een politiebureau en vermiste mensen in een woning. Dat waren de ingrediënten van een brandweerwedstrijd afgelopen zaterdag in Nieuwpoort.

In Nieuwpoort waren zes brandweerploegen aanwezig om hun skills in te zetten. Bijzonder aan deze wedstrijd was de samenwerking met andere brandweereenheden en hulpverleners. De vaardigheden werden beoordeeld door het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC).

De brandweerploeg uit Goes won de wedstrijd, gevolgd door Hardinxveld-Giessendam, Katwijk, Sliedrecht, Ouderkerk en ’s-Gravenzande.