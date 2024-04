Doetsekom in Giessenburg opent inschrijving van de Doetse Triathlon

GIESSENBURG • In en bij de Doetsekom in Giessenburg wordt op zaterdag 8 juni de Doetse Triathlon gehouden. De inschrijving voor het evenement is geopend.

Het sportieve spektakel, dat voor de derde keer wordt georganiseerd (in samenwerking met Beter Doen en BWP Runners), biedt een laagdrempelige maar spannende kans om jezelf te testen op het gebied van zwemmen, fietsen en hardlopen.

Praktische informatie

De Doetse achtste Triathlon bestaat uit 500 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen. Het vindt plaats in en bij de Doetsekom in Giessenburg. Meedoen kan individueel of met een team. Een team mag samengesteld worden naar eigen wens, zolang er maar meer dan één persoon in zit.

Gratis Kidsrun

Kinderen van acht tot veertien jaar mogen gratis meedoen met de kidsronde, ook op 8 juni. De start hiervan is om 09.30 uur. Voor hen zijn de afstanden: 150 meter zwemmen, 4 kilometer fietsen en 1,2 km (hard)lopen.

Inschrijven

De ronden voor de volwassenen beginnen vanaf 10.30 uur. Individueel inschrijven kan voor 25 euro en als team voor 30 euro (abonnees ontvangen 10 euro korting op het inschrijfgeld). Deelname kan alleen na inschrijving via www.dedoetsekom.nl/doetsetriathlon.

Het zwembad is nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om dit evenement in goede banen te leiden. Voor meer informatie: info@dedoetsekom.nl.