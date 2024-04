Piet Vat stopt komende zomer als wethouder van Molenlanden

MOLENLANDEN • Wethouder Piet Vat (69) heeft het college en de gemeenteraad van Molenlanden laten weten dat hij komende zomer zijn functie als wethouder neerlegt.

Als wethouder blijft hij tot die tijd zijn taken vervullen met onder meer de portefeuilles Sociaal Domein, Onderwijs en Economische zaken. De fractie van de SGP zoekt in de tussentijd naar een opvolger.

Wethouder Piet Vat neemt op 11 juli afscheid van de gemeente Molenlanden. Dat is de datum van de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.

Dankbaar

Piet Vat heeft aangegeven dat ‘De tijd van gaan, nu is gekomen’. “Vandaag heb ik de gemeenteraad en de organisatie geïnformeerd over mijn besluit. Ik ben dankbaar dat ik een periode van 14 jaar, vanaf 1 april 2010, wethouder heb mogen zijn”, laat hij weten. “Eerst in de toenmalige gemeente Nieuw-Lekkerland, later in de toenmalige gemeente Molenwaard, daarna in de gemeente Sliedrecht en de laatste jaren in de gemeente Molenlanden.”

Het is nu tijd om andere keuzes te maken en meer ruimte te krijgen voor mijn kinderen en kleinkinderen en verdere familie en vrienden

Meer ruimte krijgen

Hij vervolgt: “Het zijn van wethouder is geen 9 tot 5 baan. Ik heb me van harte met 100% ingezet voor deze functie. Om van betekenis te kunnen zijn voor onze inwoners en ondernemers en partners met wie we als gemeente samenwerken. Het is tijd om het stokje over te geven. Ook al weet ik dat ik dit werk ook zeker zal missen. Het is nu tijd om andere keuzes te maken en meer ruimte te krijgen voor mijn kinderen en kleinkinderen en verdere familie en vrienden. Ook kan ik mij dan meer gaan richten op het doen van vrijwilligerswerk.”

Brede blik

Burgemeester Theo Segers: “Met het vertrek van wethouder Piet Vat missen we een ervaren bestuurder die heel veel kennis heeft en inbracht van de omgeving, de inwoners en ondernemers. Piet heeft een brede blik en zoekt altijd naar wat wel kan. Ik heb veel respect voor de keus die hij maakt. Er is meer dan het fulltime besturen van de gemeente Molenlanden. Namens het college en de Raad wens ik Piet in de toekomst goede gezonde jaren toe in kring van kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Voor nu is het fijn dat hij de gemeente in de gelegenheid stelt een opvolger voor hem te vinden.”

Bevlogenheid

Fractievoorzitter Corné Egas: “Piet is één en al sociaal domein, zijn bevlogenheid gaan we vanaf de zomer allemaal missen. De fractie zal diep moeten nadenken over de opvolging. Dat doen we in samenspraak met het bestuur. Hoe deze grote schoenen te vullen, is een grote uitdaging. We zullen dit uiteraard zorgvuldig doen, maar raad, college en medewerkers niet langer dan nodig in onzekerheid te houden.”

Wethouderschap vanaf 2010

Piet Vat keerde in mei 2022 terug in het college van gemeente Molenlanden. Daarvoor was hij vanaf maart 2019 wethouder in de gemeente Sliedrecht. In voormalig Molenwaard vervulde hij vanaf april 2010 bijna 9 jaar wethouderschap.