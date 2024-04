Rivas geeft gastles aan groep 7/8 van de Eben Haëzer in Nieuwpoort

29 minuten geleden

Nieuws 134 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

NIEUWPOORT • Medewerkers van Rivas kleinschalig wonen De Vijverhof hebben vorige week dinsdag in de groepen 7/8 van de CBS Eben Haëzer in Nieuwpoort een gastles gegeven over leven in vrijheid.

De Rivas-medewerkers hebben de scholieren geïnformeerd over hoe je om kunt gaan als je iemand op straat tegen komt die verward/vergeetachtig is.

Ook is er een stuk theorie verteld over dementie en ze hebben doormiddel van een rollenspel laten zien hoe je het beste kunt reageren op iemand met dementie.

De kinderen waren zeer betrokken en stelden veel vragen.