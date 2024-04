ingezonden mededeling

Werken als interim in de agri- en foodsector: de voordelen op een rij

zo 21 apr 2024, 11:37

De agri- en foodsector schreeuwt om nieuw personeel. De realiteit is dat steeds minder hoogopgeleiden voor een baan binnen deze sector kiezen. Ondertussen blijft het aantal vacatures in een rap tempo toenemen. Bedrijven doen er alles aan om nieuw bloed aan te trekken. Deze pogingen zijn helaas niet altijd even succesvol.

Hoewel dit nadelig is voor de sector zelf, biedt het wel voordelen voor mensen die een agrarische opleiding hebben gevolgd. En dan met name de mensen die hoogopgeleid zijn. Zij hebben de banen voor het uitkiezen. Behoor jij tot deze groep? Dan is het ook de moeite waard om Interim opdrachten te overwegen. Werken als interimmer biedt veel voordelen. Zeker binnen deze sector. Als je dus echt op zoek bent naar een geheel nieuwe uitdaging en iets wil betekenen voor bedrijven in nood, dan is het werk als interimmer zeker de moeite waard. Ben je nog altijd aan het wikken en wegen of dit wel de beste optie is? Lees dan snel verder en ontdek de verschillende mogelijkheden en voordelen dat dit werk kan bieden.

Doe binnen korte tijd veel ervaring op

Het grootste voordeel van interim-werk is dat je op korte termijn ongelooflijk veel ervaring kan opdoen. Nu hop je van het ene werk naar het andere werk en leer je veel bedrijven van binnenuit kennen. Dit maakt dat je flexibeler wordt in je werk en tegelijkertijd in staat bent om van elk bedrijf ook zelf iets mee te nemen. Je deelt niet alleen je eigen kennis, maar deze wordt immers ook met jou gedeeld. Dit biedt ongelooflijk veel voordelen op de lange termijn. Wanneer je vaker in hetzelfde vakgebied aan de slag gaat, ontwikkel je je misschien zelfs wel als specialist. Weet je boven veel anderen uit te stijgen als account manager of een andere functie doordat je je nu volledig op dit gebied kunt focussen en op verschillende plekken ervaring op kunt doen. Daardoor zal je door steeds meer bedrijven worden ingeschakeld om als vakspecialist aan het werk te gaan.

Breid je netwerk uit

Ook zal je in staat zijn om je netwerk snel uit te breiden. Je komt immers bij verschillende bedrijven over de vloer en leert daardoor ook meer mensen binnen de sector kennen. Hoe meer je actief bent in het veld, hoe groter je netwerk wordt. Daarnaast wordt de kans ook groter dat er mond-tot-mondreclame ontstaat. Mensen informeren mensen als je goed werk verricht. Hierdoor word je door steeds meer andere bedrijven uitgenodigd en zal je netwerk in een razend tempo groeien. Voordat je het weet, ben je een speler om rekening mee te houden binnen de sector.

In het begin is het natuurlijk nog wel lastig om opdrachten binnen te halen. Zeker als je nog weinig contacten hebt opgedaan. Schakel daarom een interim recruiter in om je aan de juiste kandidaten te koppelen.