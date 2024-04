Hemelvaartsrit Glijen en Rijen door de Alblasserwaard

VUILENDAM • De route van de Hemelvaartsrit van arresleeclub Glijen en Rijen voert op donderdag 9 mei door Ottoland, Goudriaan, Noordeloos, Hoornaar, Giessenburg en Giessen-Oudekerk. Begin- en eindpunt is de Vuilendam.

De stoet met paarden en wagens vertrekt om 10.30 uur vanaf de Damseweg op de Vuilendam. De route gaat vervolgens over de B in Ottoland, die overgaat in de A, tot aan de N216. Daar linksaf over de brug en gelijk rechtsaf Goudriaan aan. Via de Zuidzijde naar De Heuvel. Bij de Slingelandse Plassen is rond 11.15 uur de eerste stop.

Daarna rijdt de groep rond 11.45 uur richting Noordeloos. Via de Nieuwendijk en de Noordzijde gaan de deelnemers over de brug en meteen daarna rechtsaf naar de Botersloot. Deze weg verandert een paar keer van naam en wordt gevolgd tot Hoornaar. Op de kruising met de Hoge Giessen en Lage Giessen gaat men linksaf de Hoge Giessen op en bij de Minkeloos links. Om ongeveer 12.45 uur is de lunchstop bij Karins Zonnestraal.

Om ongeveer 13:45 uur is het vertrek richting de ijsboerderij. Via de Hoge Giessen gaat de groep naar de Lage Giessen, die overgaat in de Muisbroekseweg. Bij ijsboerderij Den Boer wordt rond 14.20 uur gestopt.

Om 15.00 uur is het vertrek voor het laatste deel van de route. De aanspanningen gaan linksaf de Muisbroekseweg op, die op een gegeven moment overgaat in de Dwarsweg. De rotonde wordt rechtdoor genomen en de Doetseweg wordt vervolgd. Op de Dorpsstraat gaat men bij de brug rechtsaf en na de brug linksaf de Peursumseweg op. Op de kruising in Giessen-Oudekerk wordt de Damseweg opgedraaid, richting de Vuilendam. Daar hoopt men rond 16.00 uur te arriveren.