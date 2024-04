ingezonden mededeling

Je woning verkoopklaar maken voor de lente begint

zo 21 apr 2024, 09:52

Het voorjaar luidt steevast de periode in, waarin de meeste mensen op zoek gaan naar een koopwoning en waar woningeigenaren hun woning te koop aanbieden. Niet voor niets wordt de NVM ‘Open Huizen Dag’ steevast aan het begin van april gehouden en heeft de Rabobank net daarvoor een inloopmiddag. Mensen krijgen verhuiskriebels doordat het voorjaar er aan komt. Wonen zij krap en is er geen zonnig terras, balkon of tuin aanwezig, dan is dit de periode dat men kiest voor het kijken naar een andere woning.

En natuurlijk leent het voorjaar zich bij uitstek om te klussen aan een nieuwe woning. Het is dan minder koud, alle ramen en deuren mogen open bij verfwerkzaamheden. Het is ook de periode dat de tuin verbouwd mag worden: kortom, het voorjaar is dé ideale periode voor een verhuizing en dus voor de verkoop van jouw woning. Maar hoe staat jouw woning erbij? Kan deze een opknapbeurt gebruiken, doe dat dan voordat het voorjaar begint - zo ben je helemaal klaar voor de verkoop van je woning in het voorjaar.

Woning opknappen voor het voorjaar

Wie in het voorjaar een woning koopt, kan er met een beetje geluk al tijdens de zomer volop van genieten. Potentiële kopers houden van ‘instapklare’ woningen, deze verkopen beduidend beter, net als woningen met een beter energielabel . Nu hoef je natuurlijk niet volledig je woning te verbouwen voor de verkoop, maar eenvoudige verduurzamingsmaatregelen kun je wel degelijk nemen.

Verduurzamen woning met goedkope maatregelen

Het isoleren van de zolder bijvoorbeeld kun je in principe zelf uitvoeren. Haal steenwolmatten en plaatmateriaal en plaats deze aan de binnenzijde van de zolder. Je zult dan wel een ladder voor de nok nodig hebben, denk aan een altrex ladder bijvoorbeeld. Online zijn tal van DIY filmpjes te vinden waarin direct duidelijk wordt hoe eenvoudig de zolder te isoleren valt. Ook de kruipruimte kan voorzien worden van steenwolmatten, dit wordt veelvuldig toegepast. Is er ruimte in de kruipruimte om het zelf uit te voeren, dan is dit een aanrader.

Opstal onderhoud uitvoeren

De meeste woningen zullen gekeurd worden via een bouwtechnische keuring. Hiervoor gaat men ook het dak op en worden de buitenmuren geïnspecteerd. Het kan raadzaam zijn om voordat de woning in de verkoop gaat zelf onderhoud uit te voeren. Een rolsteiger kopen kan uitkomst bieden om de klus zelf uit te voeren. Let op, in bepaalde gevallen is een rolsteiger certificaat nodig om er mee te mogen werken en wellicht moet er een vergunning van de gemeente komen om de rolsteiger te plaatsen.

Het kan dus aan te bevelen zijn om het dak zelf te inspecteren, de goten schoon te maken en verouderde voegen opnieuw te voegen. Doe dit uiteraard alleen bij droog weer, zodat de voegen kunnen drogen. Ook belangrijk is het om de voegen na de werkzaamheden, en nadat zij zijn opgedroogd, te impregneren. Doe je dit niet dan kunnen de voegen zich volzuigen met water en kan er lekkage ontstaan.

Door onderhoudsklussen uit te voeren, waar dan ook in huis, en door een stukje verduurzaming door te voeren, kun je het aanzien van je woning verhogen en maak je een betere kans op een succesvolle verkoop van je woning.