Krijn Kok wint bij Fotoclub Molenwaard

16 minuten geleden

REGIO • Krijn Kok heeft in april de maandprijs gewonnen bij Fotoclub Molenwaard.

Het thema was ‘De natuur ontwaakt’. Deze knop in de esdoorn is een mooi voorbeeld hiervan.