Pesach in de Dijksynagoge van Sliedrecht

1 uur geleden

Nieuws 136 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

SLIEDRECHT • In de Dijksynagoge aan de Rivierdijk 51in Sliedrecht wordt op zaterdag 20 en zondag 21 april weer Open Dagen. Het thema van deze dagen is Pesach, het Joods feest dat van de 15e tot en met de 22e van de (Joodse) maand Nisan duurt, dit jaar van 23 tot en met de 30 april.

Pesach herinnert aan de uittocht uit Egypte en de ontstaansgeschiedenis van het Joodse volk. Een feest vol van tradities en symbolen, een feest met verhalen, de sedermaaltijd, de matzes en nog veel meer.

Publiek is welkom van 14.00 tot 16.00 uur. Men kan rondkijken in de synagoge boven en de expositieruimte beneden. In de synagogeruimte treft men alles aan wat nodig is voor de eredienst. Beneden in het gebouw is er aandacht voor Joodse feesten, riten en symbolen en de lokale geschiedenis. Ook kan men het rituele bad (Mikwe) bekijken en een bezoek brengen aan de Bijbelse plantentuin. S

peciale aandacht is er dit weekend dus voor Pesach, waarvoor de tafel rijk gedekt zal zijn. Bezoekers kunnen van Pesach horen, zien en proeven. De koffie staat klaar, kinderen zijn ook van harte welkom en het staat vrij foto’s te maken.