Opening expositie Piet de Hoon uit Ameide in het Hendrick Hamel Museum in Gorinchem

GORINCHEM/AMEIDE • In het Hendrick Hamel Museum in Gorinchem opende burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden woensdagmiddag een overzichtstentoonstelling van de werken van Piet de Hoon.

De kunstschilder werd in 1896 in Ameide geboren en woonde van het begin van de jaren vijftig tot aan zijn overlijden in 1980 in Gorinchem.

Hans van den Heuvel, de erevoorzitter van de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven, haalde voorafgaand aan de opening herinneringen op aan zijn oom, die: “Niet alleen door zijn schilderkunst, maar ook door zijn onafhankelijke geest en markante uiterlijk voorkomen bij zijn leven al een legende was.”

De expositie is te zien tot en met 8 september.