Theetuin van De Koperen Knop in Hardinxveld gaat weer open

HARDINXVELD-GIESSENDAM • De theetuin van museum De Koperen Knop aan de Binnendams 6 in Hardinxveld-Giessendam gaat op woensdag 17 april weer open.

Men kan er genieten van een verfrissende dronk en even tot rust komen. De theetuin is open van woensdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 16.30 uur en op de andere tijdstippen dat het museum ook open is, kan men altijd terecht op het terras naast het Museumcafé. In de theetuin is een standaard assortiment verkrijgbaar, waarbij gebruik wordt gemaakt van passend en authentiek serviesgoed.

Nog tot en met 11 mei kan men in het museum komen genieten van de collectie Persglas, deels uit particuliere verzamelingen en deels uit het depot van het Nationaal Glasmuseum in Leerdam.