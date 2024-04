Hospice De Cirkel ontvangt mooie cheque van Knotgroep Alblas

PAPENDRECHT • Hospice De Cirkel in Papendrecht heeft een mooie cheque van 2000 euro in ontvangst mogen nemen van de Knotgroep Alblas uit Papendrecht.

De vrijwilligers van Knotgroep Alblas hebben het afgelopen knotseizoen 2023-2024 hard gewerkt. In en om de Alblasserwaard zijn ruim 1.700 knotwilgen gekortwiekt. Mede hierdoor is de Knotgroep in staat om verschillende goede doelen financieel te ondersteunen.

Het Hospice, dat een vestiging in Papendrecht en een vestiging in Hendrik-Ido-Ambacht heeft, is mede door de gift van 2000 euro in staat het belangrijke werk van een bijna-thuis-huis voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, uit te kunnen voeren. De kwaliteit van leven en comfort in de laatste levensfase van de gebruikers staat hierbij centraal. Hospice De Cirkel is voor een groot deel afhankelijk van giften.

Op de foto van links naar rechts: Elles van der Meer, Henk Pat, Annemiek Deunhouwer, Wout Provily en Nicole Michielsen.