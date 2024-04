Kledingbank in Sliedrecht is weer open

39 minuten geleden

Nieuws 123 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

SLIEDRECHT • Kledingbank Kledingenzo in Sliedrecht is maandag heropend.

De openingshandeling is verricht door wethouder Cees Paas van Financiën en Sociaal Domein. De Kledingbank heeft nu een eigen gebouw op het terrein van de Voedselbank, aan de Elzenhof 138. De ruimte, die in het hoofdgebouw vrij gekomen is, zal de Voedselbank in gebruik nemen. Na een verbouwing zullen de klanten via een winkelconcept hun voedselpakket ophalen. Dit geldt niet voor de uitgiftepunten in Bleskensgraaf en Nieuw-Lekkerland.

De Kledingbank geeft kleding gratis weg aan mensen met de kleine beurs. “We werken met een kledingpas die voor een seizoen geldig is”, meldt de kledingbank. De klanten van de Voedselbank en alle inwoners in Sliedrecht met een bijstandsuitkering komen in aanmerking voor deze gratis kledingpas. Verder kan elke hulpverlener een aanvraag doen voor een kledingpas, ook buiten Sliedrecht. Men kan ook zelf, bij een kleine beurs, een mail sturen naar klanten@voedselbanksliedrecht.nl of bij de kassa informatie opvragen.

Verder is het zo dat Kledingbank Kledingenzo voor iedereen toegankelijk is om goede tweedehands kleding te komen kopen. De prijzen zijn klein en het assortiment is groot en wordt wekelijk aangevuld. Van het geld van de verkoop kan men weer producten kopen voor de klanten van de Voedselbank. Voor meer informatie: www.voedselbanksliedrecht.nl/kledingenzo.