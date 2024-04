Dorpsteam Giessenburg officieel opgericht: dorp op weg naar duurzame verwarming

GIESSENBURG • In Giessenburg is een dorpsteam opgericht dat zich gaat buigen over de vraag hoe het dorp in de toekomst duurzaam verwarmd kan worden.

Eind vorig jaar waren er informatiebijeenkomsten in De Til voor dat doel en een aantal inwoners heeft de handschoen opgepakt. Het dorpsteam wil tot een dorpsplan komen, waarin de route naar aardgasvrije verwarming voor Giessenburg wordt beschreven. Het dorp wordt daar de komende tijd verder bij betrokken.

Enquête

Vorig jaar hebben Giessenburgers een enquête ingevuld. Daaruit volgde de oprichting van een dorpsteam met nu zo’n twintig bewoners. Daarnaast hebben zo’n negentig bewoners belangstelling getoond en zij ontvangen binnenkort een eigen nieuwsbrief. Het dorpsteam ontvangt ondersteuning van de gemeente Molenlanden met advisering op technisch en organisatorisch gebied, maar functioneert naar eigen inzicht.

Het dorpsteam doet onderzoek naar de mogelijkheden voor duurzame verwarming, onder meer met een werkbezoek aan het dorpsteam van Bleskensgraaf, dat al een jaar actief is. Dat team denkt onder meer aan het gebruik van biogas afkomstig van mest, gft of ander organisch afval. In de Alblasserwaard is koeienmest natuurlijk ruim beschikbaar. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, het onderzoek is nog bezig en daarvoor tekent de werkgroep Techniek van het dorpsteam.

Verbinding

Natuurlijk wil het dorpsteam het volledige dorp betrekken in het komende jaar. Want verwarming gaat iedereen aan en samen kun je meer voor elkaar krijgen. Daarom is er naast een werkgroep Techniek ook een werkgroep Verbinding. Deze groep verzorgt onder meer een eigen website, verstuurt nieuwsbrieven en organiseert bijeenkomsten.

De werkgroep wil graag uitbreiding nog, met enthousiaste bewoners met gevoel voor beeld, taal en social media. Niet alleen heren maar ook dames voor een betere vertegenwoordiging. Meedoen kan door aan te melden via de website www.giessenburg.buurkracht-online. Mailen kan naar Jos Morren via jos@buurkracht.nl.

De deelnemers aan het dorpsteam

Werkgroep Techniek: Arnoud de Leeuw, Piet Herremans, Ad Lommers, Jan Smeekes, Ben Vonk, Gert Heikoop, Martien van Tuijl, Gerrit Guis, Ab van Iterson en Leendert Trouwborst.

Werkgroep Verbinding: Hans Boer, Martin de Kuiper, Huib Glerum en Wim van Houwelingen.