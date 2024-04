• De Kids and Cars pauze in Bleskensgraaf.

Kids and Cars zorgt voor onvergetelijke dag voor zieke kinderen (en het talrijke publiek)

za 6 apr 2024, 20:40

Nieuws 630 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

MOLENLANDEN/ALBLASSERDAM/PAPENDRECHT • Kids and Cars heeft zaterdagmiddag voor een prachtige belevenis gezorgd voor zo’n 80 zieke kinderen.

Zij werden in dure sportwagens rondgereden door de west-Alblasserwaard. De start was om 12.30 uur in Alblasserdam. Daarna ging de rit door Molenlanden en Sliedrecht. De finish was op het Marktplein in Papendrecht.

Dankzij sponsors en gulle giften waren er bij de start giften voor twee goede doelen. Stichting Quiet Drechtsteden ontving 10.140 euro en stichting Ambulancewens 2500 euro.

De jaarlijkse verwenrit vond ditmaal plaats onder heerlijke weersomstandigheden. Dat maakte het festijn alleen maar mooier. Zo genoten niet alleen de kinderen en degenen die hen rondreden, maar ook het talrijke publiek langs de kant van de weg en bij de twee tussenstops in Bleskensgraaf en Sliedrecht.