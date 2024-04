Molenlandse SGP-fractie op bedrijfsbezoek in Ottoland

vr 5 apr 2024, 17:46

Nieuws 692 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

OTTOLAND • Leden van de SGP-fractie hebben woensdag een bezoek gebracht aan de vmbo school Yuverta en het vakantiepark Fien en Teun te Ottoland.

Bij Yuverta is uitgebreid gesproken over de wens om in het jaar 2028 tot een zogenaamd agrifood campus te komen. De school is hierover in gesprek met de gemeente en het bedrijfsleven. Daarnaast is gesproken over de veiligheid bij school, waar geregeld ongelukken gebeuren, en over de parkeerproblemen.

Bij vakantiepark Fien en Teun werd de delegatie ontvangen door de enthousiaste ondernemer Michael van Hoorne. Aan de hand van een presentatie heeft hij laten zien wat de huidige situatie is en wat zijn ambitie voor de komende jaren is. Hij zou graag het aantal bedden willen uitbreiden met ongeveer 2,5 hectare.