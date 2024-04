Stichting HANCA overhandigt eindresultaat aan gemeente Molenlanden: ‘Laat zien in wat voor mooi gebied we wonen’

vr 5 apr 2024, 17:29

MOLENLANDEN • Voorzitter Jan Boele van Stichting HANCA (Historie, Archeologie, Natuur Collectief Alblasserwaard) heeft donderdag symbolisch aan wethouder Maarten van Helden het eindresultaat overhandigd van de opdracht die de gemeente Molenlanden aan Stichting HANCA gaf.

Een volgepakte zaal die bestond uit vertegenwoordigers van tal van organisaties zoals de provincie Zuid-Holland, de gemeente en ongeveer 15 maatschappelijke instellingen, luisterde en keek aandachtig naar de presentaties.

De aanwezigen kregen een inkijkje in de website die is gemaakt en de gebruiksmogelijkheden die deze biedt voor de gemeente en voor de bewoners van de Alblasserwaard. De conclusie is dat de website waarin alle bijzonderheden op het gebied van cultuurhistorie en archeologie zichtbaar zijn uitstekend aansluit bij de nieuwe omgevingswet die zowel voor de gemeente als voor de burger buitengewoon belangrijk is.

Het onderdeel natuur is in ontwikkeling. Wethouder Maarten van Helden: “Dit sluit uitstekend aan bij de wens die we als gemeente hebben en maakt bovendien inzichtelijk in wat voor een mooi gebied we wonen en werken.”

De website is voor iedereen toegankelijk. Zie www.hanca.nl.