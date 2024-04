• De presentatie team en organisatie in 2013 voor het stadhuis van Nieuwpoort in België.

Fietstocht Nieuwpoort-Nieuwpoort krijgt een vervolg in 2025

NIEUWPOORT • De regionale ‘tocht der tochten’, die van Nieuwpoort in Nederland naar Nieuwpoort in België, wordt nieuw leven ingeblazen. In 2025 gaat er weer gefietst worden naar België.

Even leek het erop dat Nieuwpoort-Nieuwpoort haar laatste editie in 2018 had beleefd. Vanaf 1983 reden wielrenners in totaal zes keer de tocht van België naar Nederland. De eerste keer in 1983 gebeurde dat naar aanleiding van het 700-jarig bestaan van de vestingstad, met navolgende edities in 1997, 2003, 2008, 2013 en 2018. Het werd een traditie die invulling geeft aan de verwantschap tussen beide zustersteden.

Een fietstocht organiseren over een afstand van ongeveer 250 kilometer tussen twee landen vraagt in deze tijd steeds meer aandacht voor veiligheid en organisatie. Die vragen hebben een enthousiaste groep wielrenners uit de omgeving van Nieuwpoort Nederland er niet van weerhouden om de tocht voor 2025 weer op de agenda te zetten. Dit doen ze voor de traditie, de zusterbanden en omdat deze ‘tocht der tochten’ iedere keer weer haar weer haar eigen verhaal maakt.

Zo sprak één van organisatoren laatst een inwoner van Langerak, die zei: “Ik ken jou wel, want we hebben in 1997 samen Nieuwpoort-Nieuwpoort gereden.” Een herinnering voor het leven dus.

Wie deze ervaring wil meemaken, heeft de kans om mee te doen en de training alvast op te pakken. Voor de serieuze deelnemers is er de mogelijkheid om op zaterdag 28 september 2024 een voorproefje van ongeveer 250 kilometer te maken met de tocht ‘3x Langerak’. Die tocht gaat van Langerak in Zuid-Holland naar de Langerakken in Utrecht en Gelderland en retour.

Opgeven voor de tocht ‘3x Langerak’ of vragen kunnen gesteld worden via nieuwpoortnieuwpoort@gmail.com. Updates komen op de Facebookpagina Fietstocht Nieuwpoort Nieuwpoort.

Een datum voor de Nieuwpoort-Nieuwpoort van 2025 is er nog niet. Die staat al in wel potlood, maar vraagt nog afstemming met verschillende partijen.